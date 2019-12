Natale con tempo stabile sull'Italia

Lunedì avremo gli ultimi effetti della perturbazione nr.8 del mese all'estremo Sud. attenzione al vento che soffierà ancora molto forte soprattutto sulle regioni meridionali. Da martedì, Vigilia di Natale, l'alta pressione si rinforzerà sull'Italia garantendo una fase decisamente più stabile. Le previsioni per le prossime ore.

Grazie al rinforzo dell’alta pressione la giornata di Natale sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il Paese. Le uniche zone con un po’ di nuvole e locali precipitazioni saranno probabilmente la Calabria tirrenica, il messinese e l’alto Adige settentrionale. Temperature in rialzo nei valori minimi, mentre le massime tenderanno a calare leggermente al Nord ed ad aumentare al Centro-sud con valori in generale al di sopra della norma. Venti in ulteriore attenuazione, pur rimanendo a tratti moderati di Maestrale sulle Isole e all’estremo Sud. La giornata di santo Stefano si prospetta anche’essa all’insegna di una generale stabilità del tempo con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche se non si possono escludere locali addensamenti più compatti sul settore ligure e tirrenico e parte del Nord. Ci sarà la possibilità la formazione di nebbie sulla fascia centrale della Pianura Padana e nelle valli interne del Centro tra la Toscana e l’Umbria. Temperature senza grosse variazioni, al più in lieve calo al Centro-nord stazionarie al Sud con ancora punte dai 17 ai 19°C. Venti deboli.

Foto Ansa