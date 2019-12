Natale con clima primaverile: sole e temperature sopra 15 gradi

Feste di Natale in compagnia dell’alta pressione che, pur senza occupare direttamente l’Italia, ci proteggerà dal passaggio di nuove perturbazioni. Ci attendono perciò un Natale e un Santo Stefano con prevalenza di tempo soleggiato e temperature ben al di sopra della norma, anche nelle ore notturne, quando difficilmente (almeno in pianura) si registreranno gelate. L’alta pressione resterà saldamente allungata su gran parte dell’Europa Occidentale anche nella seconda parte della settimana: continuerà quindi a bloccare il passaggio delle piovose perturbazioni atlantiche ma, d’altro canto, lascerà aperta la strada all’arrivo di fredde correnti nord-orientali che si infiltreranno parzialmente al Sud e regioni adriatiche, favorendo (soprattutto in queste zone) un sensibile calo termico e qualche isolata nevicata sull’Appennino.

Previsioni meteo per mercoledì (Natale). Un po’ di nuvole e qualche breve scroscio di pioggia sulla Calabria Meridionale. A tratti un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche su Alpi Orientali e Sicilia Settentrionale; tempo bello e soleggiato altrove. Le temperature ancora decisamente al di sopra della norma: in particolare massime per lo più comprese fra 15 e 20 gradi nelle regioni tirreniche e Isole Maggiori. Assenza di freddo anche di notte e all’alba, con valori minimi quasi ovunque al di sopra dello zero. Venti da moderati a tesi di Maestrale al Sud e sulle Isole Maggiori. La nostra previsione per Natale ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90).

Previsioni meteo per giovedì (Santo Stefano). Giornata tra sole e nuvole al Nordest, regioni centrali adriatiche, Puglia e Calabria Meridionale: isolati e brevi piovaschi, specie al mattino, su Abruzzo, Molise e Salento, con qualche debole nevicata sui rilievi oltre 1000 metri. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in calo ma ancora in generale superiori alla norma, specie al Nord.

Foto iStock/Getty Images