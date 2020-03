Meteo Sirmione: previsioni per oggi sabato 28 marzo

Sabato 28 marzo - Oggi al mattino ci sarà qualche nuvola. La temperatura minima per Sirmione sarà di 7°C. Durante il pomeriggio il cielo sarà in gran parte nuvoloso, la temperatura massima di 15°C. La sera è previsto cielo poco nuvoloso con temperatura di 12°C. Nella giornata ci sarà brezza leggera, l'umidità del 80%, l'indice UV di valore 7, intensità elevata. Alba prevista per le ore 06:05 e tramonto per le ore 18:41. Nella notte luna crescente.

Domenica 29 marzo - Previsione: parecchie nuvole, coperto con pioggia nella notte. Temperatura per Sirmione: min. di 8°C e max. di 16°C. Nella giornata è prevista brezza leggera, l'umidità sarà del 77% e l'indice UV sarà di valore 6, intensità elevata. Alba prevista per le ore 06:03 e tramonto per le ore 18:42. Nella notte luna crescente. Dettagli per la giornata di domani.

Lunedì 30 marzo - Previsione: coperto con pioggia debole. Temperatura per Sirmione: min. di 7°C e max. di 12°C. Nella giornata è previsto vento moderato, l'umidità sarà del 77% e l'indice UV sarà di valore 1, intensità debole. Alba prevista per le ore 07:01 e tramonto per le ore 19:43. Nella notte luna crescente. Dettagli per la giornata di dopodomani.

