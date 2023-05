Meteo, piogge alluvionali in Emilia-Romagna: ciclone in azione. Le previsioni dal 17 maggio

La situazione meteo sull'Italia resta decisamente movimentata, con un elevato rischio di criticità dovuto all'insistenza di un potente vortice ciclonico in azione a ridosso della penisola.

Dopo aver dato inizio a una ondata di maltempo intenso e diffuso nella giornata di martedì 16 maggio, il ciclone farà sentire i suoi effetti anche mercoledì 17, con piogge abbondanti che insisteranno in diverse regioni, aumentando il rischio di situazioni critiche.

Giovedì 18 maggio il vortice di bassa pressione si allontanerà dall'Italia, favorendo un'attenuazione delle precipitazioni anche se non mancherà dell'instabilità residua.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio

Domani nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su Alpi Occidentali, Venezie, Emilia, Romagna e praticamente tutte le regioni del Centro-Sud e Isole. Localmente ci sarà il rischio di fenomeni intensi.

Temperature massime con poche variazioni e nel complesso al di sotto della norma. Venti in parziale attenuazione ma comunque ancora piuttosto intensi, specie al Sud. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 18 maggio

Sarà un'altra giornata in generale piuttosto nuvolosa, ma con piogge meno diffuse e meno intense, per lo più concentrate su estremo Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata. Temperature massime in rialzo al Nord-Est e sulle regioni tirreniche, con poche variazioni altrove.