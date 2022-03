Meteo, domenica 13 marzo tra aria fredda e qualche pioggia: ecco dove

La giornata di domenica 13 marzo trascorrerà con condizioni meteo stabili soprattutto sul settore orientale dell'Italia. Alcune deboli precipitazioni coinvolgeranno invece le Isole Maggiori e l’estremo Nord-Ovest, ma si prevedono quantitativi certamente insufficienti a risolvere il problema della grave siccità che attanaglia soprattutto le regioni centro-settentrionali del paese. Protagonista meteo della giornata anche un clima invernale provocato da una massa d’aria fredda balcanica affluita fino a sabato sulla Penisola.

Per la prima parte della prossima settimana è previsto poi un graduale rialzo delle temperature, destinate a riportarsi su valori più consoni al periodo: anzi, nella giornata di mercoledì, grazie al sole, all’alta pressione e al temporaneo afflusso di aria calda nord africana, potremmo raggiungere valori particolarmente miti, da primavera inoltrata.

Le previsioni meteo per domenica 13 marzo

Domenica con condizioni meteo stabili e tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Est e su regioni centrali, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Nuvole nel resto d’Italia: deboli piogge intermittenti e sparse sulle Isole maggiori, in esaurimento dal pomeriggio sulla Sicilia. Tra pomeriggio e sera alcune precipitazioni raggiungeranno Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, nevose fino a 500-700 metri.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, comunque ancora al di sotto della norma. Ventoso per venti di Scirocco attorno alla Sardegna, su mar Tirreno e Canale di Sicilia, con raffiche fino a 50-60 Km/he mari fino a molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 14 marzo

Lunedì cielo in prevalenza nuvoloso al Nord e su Toscana, Puglia, Calabria ionica e Isole maggiori, con piogge deboli e isolate su Liguria e alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. In serata e poi soprattutto nella successiva notte tendenza a deboli precipitazioni tra Valle d’Aosta, Piemonte, nord e ovest della Lombardia, nevose oltre 1000-1200 metri.

Temperature per lo più in generale lieve aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi, con freddo in attenuazione. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari di ponente, con forti raffiche intorno alla Sardegna.