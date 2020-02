Meteo Arezzo: previsioni per oggi mercoledì 5 febbraio

Mercoledì 5 febbraio - Oggi al mattino ci sarà tanto sole. La temperatura minima per Arezzo sarà di 2°C. Durante il pomeriggio ci sarà tanto sole, la temperatura massima di 8°C. La sera il cielo sarà sereno con temperatura di 4°C. Nella giornata il vento sarà moderato, l'umidità del 54%, l'indice UV di valore 5, intensità media. Alba prevista per le ore 07:24 e tramonto per le ore 17:28. Nella notte luna gibbosa crescente.

Giovedì 6 febbraio - Previsione: soleggiato. Temperatura per Arezzo: min. di 1°C e max. di 9°C. Nella giornata il vento sarà debole, l'umidità sarà del 57% e l'indice UV sarà di valore 5, intensità media. Alba prevista per le ore 07:23 e tramonto per le ore 17:30. Nella notte luna gibbosa crescente. Dettagli per la giornata di domani.

Venerdì 7 febbraio - Previsione: soleggiato, nebbia a tratti nella notte. Temperatura per Arezzo: min. di 1°C e max. di 10°C. Nella giornata è prevista brezza leggera, l'umidità sarà del 85% e l'indice UV sarà di valore 5, intensità media. Alba prevista per le ore 07:22 e tramonto per le ore 17:31. Nella notte luna gibbosa crescente. Dettagli per la giornata di dopodomani.

