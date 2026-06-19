Meteo, anticiclone africano sull’Italia: fine giugno con caldo eccezionale e picchi di 39°C. Le previsioni

L'Italia è in piena seconda ondata di calore del 2026 con caldo afoso e temperature record lungo tutto lo stivale. Da oggi e fino alla prossima settimana previste temperature anomale con picchi fino a 39°. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo anomalo in Italia con picchi fino a 39°

Al via la seconda ondata di calore della stagione in Italia e nel resto d'Europa che, dati alla mano, si preannuncia eccezionale sia per la durata, ma anche per intensità ed estensione geografica. La rimonta dell'anticiclone africano si fa sentire lungo tutto il Mediterraneo, ad eccezione solo dei settori settentrionali delle Isole Britanniche e la Scandinavia, con un clima diffusamente caldo e afoso.

L'apice di questa seconda ondata in Italia è prevista per domenica 21 giugno 2026 con le temperature che sfioreranno tra i 37-39°, mentre lo zero termico in montagna scende fino ai 4500 metri. Le temperature si faranno anomale con circa +10° rispetto ai valori medi del periodo con il ritorno anche del fenomeno delle notti tropicali che si verificano quando il termometro non scende al di sotto dei 20°. Attenzione: visto il grande caldo non mancheranno temporali di calore sulle zone di montagna e pianura.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 19 giugno 2026: cieli sereni o poco nuvolosi sin dalle prime ore del mattino, mentre dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose con il rischio di rovesci su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadici nell’Appennino centrale e nell’interno delle Calabria. In serata non si esclude l'arrivo della piogge anche sulle pianure del Piemonte e Lombardia. Dal punto di vista termico, temperature in aumento con le massime comprese tra i 28° e 35°.

Sabato 20 giugno 2026 si profila una giornata all'insegna del caldo e dell'afa da Nord a Sud. Non si esclude il rischio di rovesci isolati su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l’Appennino, in successivo esaurimento. Le temperature stabili o in alcune zone in crescita con valori che sfiorano i 37° al Nord, zone interne del Centro e Sardegna.

Meteo, caldo torrido in Italia da Nord a Sud

La seconda ondata di calore del 2026 si preannuncia non solo intensa, ma anche duratura almeno fino alla fine del mese di giugno. In Italia, infatti, non sono previste perturbazioni ad eccezione di rovesci isolati di calore sulle zone di montagna ed aree più interne.

Domenica 21 giugno 2026, giorno che segna l'ingresso dell'estate, bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale. Dal pomeriggio non si esclude il rischio di qualche temporale di calore sulle aree alpine, lungo l’Appennino centro settentrionale e attorno ai rilievi della Toscana.

Anche lunedì 22 giugno 2026 le previsioni delineano una giornata climaticamente calda ovunque con qualche temporale solo nel pomeriggio sulle aree alpine su Trentino Alto Adige, Alpi Piemontesi. Dal pomeriggio non si escludono rovesci anche sulla Liguria, nelle zone più interne di Sardegna e Sicilia e sull’Appennino meridionale. Temperature in lieve calo nei valori massimi al Centro.

Le attuali proiezioni confermano la presenza dell'anticiclone nord-africano anche per la prossima settimana anche se, tra martedì e mercoledì, non si esclude una temporanea attenuazione dell’ondata di caldo. Con una tregua passeggera, visto che poco dopo le temperature dovrebbero tornare a innalzarsi sulle regioni del Nord.