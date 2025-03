Meteo: a inizio settimana molto instabilità con venti anche forti. La tendenza

La perturbazione che giunge in questa ultima parte di settimana (la n.10 del mese) apre la strada ad una fase di instabilità che si protrarrà in tutto il Paese anche nella prima metà della prossima settimana. Le temperature oscilleranno su valori prossimi alla norma sulle regioni centro settentrionali e in Sardegna; al Sud e in Sicilia le temperature tenderanno a calare tra lunedì 24 e martedì 25.

Nella giornata di lunedì avremo condizioni di variabilità in tutto il Paese. Al mattino rovesci isolati sulle regioni centrali; rovesci sparsi e possibili temporali al Sud e sulla Sicilia occidentale. Nel pomeriggio rovesci sparsi sulla Sardegna; possibilità di rovesci o temporali isolati in Puglia, specialmente sul nord della regione. Al Nord probabili schiarite, in particolare sulla Pianura Padana. Temperature in leggero calo al Centro, sulla Sardegna e sui settori tirrenici del Sud. Venti forti di Scirocco sul Salento e sull’alto mare Ionio, intensi venti di Libeccio sul mare di Sardegna.

Prosegue l'instabilità fino a mercoledì 26 marzo: ecco dove sarà più marcata. La tendenza meteo

In seguito, martedì una massa d’aria relativamente fresca e instabile favorirà lo sviluppo di qualche rovescio anche al Nord, in particolare in Emilia, sul Nordest, sulla pianura lombarda e in Liguria. Brevi rovesci a carattere isolato all’estremo Sud; nel pomeriggio rovesci sparsi e possibili temporali isolati in Toscana, su Marche e Romagna. Temperature in contenuta diminuzione. Venti ancora tesi di Scirocco sull’alto mare Ionio, altrove i venti si indeboliscono.

Come anticipato, l’instabilità proseguirà probabilmente anche mercoledì 26. Sulla base degli ultimi aggiornamenti, sarà più marcata sulle estreme regioni meridionali.