Mercoledì torna il maltempo sulle regioni del Nord

Mercoledì una nuova perturbazione atlantica (la n. 4 di maggio) causerà un peggioramento del tempo che coinvolgerà soprattutto il Nord e alcune regioni del Centro. Questa nuova perturbazione però sarà accompagnata da correnti meridionali relativamente miti che, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, favoriranno un sensibile aumento delle temperature. Giovedì la perturbazione scivolerà sul Centro Italia dove quindi si sposteranno con maggior decisione le piogge, mentre un parziale miglioramento è atteso al Nord, salvo una residua instabilità nel Nordest. Venerdì si preannuncia una giornata di bel tempo da Nord a Sud, ma nel fine settimana l’ennesima perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il nostro Paese.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì molte nubi al Centro-Nord: già dal mattino piogge sparse al Nordovest, poi in estensione, tra pomeriggio e sera, a tutto il Nordest, Toscana, Umbria e Marche; nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1700-1800 metri. Temperature massime in calo al Nord; in crescita invece al Sud e, soprattutto, nelle Isole Maggiori, dove sono attese punte di 24-25°C per effetto di un rinforzo dei venti di Scirocco che coinvolgerà anche il Tirreno occidentale e il Mar Ligure. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80-85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse al Nordest, Toscana, Umbria e Marche, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1600-1700 metri. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Marche, Umbria, Toscana, zone interne del Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano; a carattere isolato qualche scroscio di pioggia residuo anche su Trentino, Alto Adige, Alto Veneto, Friuli e Venezia Giulia. In serata piogge in esaurimento. Temperature massime in crescita in gran parte del Paese.

Foto iStock-Getty Images