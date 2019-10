Mercoledì tempo instabile al Nord

Dopo la tregua di martedì, già nella giornata di mercoledì una nuova perturbazione (la numero 4 di ottobre) raggiungerà il Nord Italia, dove quindi torneranno nuvole e piogge; nel resto del Paese invece le condizioni meteo rimarranno prevalentemente soleggiate e stabili. Il peggioramento sarà solo temporaneo e da giovedì tornerà il bel tempo anche al Nord. In effetti, grazie alla rimonta dell’alta pressione, nell’ultima parte della settimana, in tutta Italia, il tempo sarà soleggiato e caratterizzato da temperature insolitamente miti per il periodo, in sensibile rialzo: nel weekend, in particolare, le massime saranno quasi dappertutto comprese fra 20 e 25 gradi, con picchi anche di 26-27 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al mattino bel tempo in Emilia, Romagna, Centro, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna, nuvole invece sulle rimanenti regioni, con isolati piovaschi su Puglia, Calabria Ionica e Sicilia Orientale. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche su Emilia, Romagna, Toscana e Umbria: piogge sparse, per lo più deboli, su Alpi, pianure piemontesi e lombarde, Liguria, Alta Toscana, Calabria Ionica, Sicilia Meridionale. In serata piogge sparse su Venezie, Lombardia Orientale, Liguria, Alta Toscana, Calabria Meridionale, sud della Sicilia. Temperature massime in diminuzione al Nordovest, in aumento invece nel medio versante adriatico, Sud e Isole. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto in tutta Italia (IdA tra 80 e 95).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì alternanza tra sole e nuvole in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia, in prevalenza soleggiato altrove. Al mattino qualche piovasco su Appennino Settentrionale e Messinese; nel pomeriggio isolati scrosci di pioggia su Marche, Salento e Calabria. Temperature massime in rialzo al Nord.

Foto iStock/Getty Images