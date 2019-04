Mercoledì tempo buono: soltanto un po' di nubi sui monti

Nei prossimi giorni il graduale consolidarsi dell’alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello e stabile: tra mercoledì e venerdì quindi le giornate saranno in generale soleggiate, con un po’ di nuvole e isolati acquazzoni pomeridiani solo sui rilievi della Penisola. Anche le temperature saliranno progressivamente, portandosi ovunque di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Tempo bello anche durante il fine settimana di Pasqua, con due giornate, sabato e domenica, ovunque piene di sole, mentre per il lunedì di Pasquetta è atteso un generale moderato aumento della nuvolosità, in ogni caso con poche piogge.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì prevalenza di tempo bello, con un po’ di nuvolosità solo su Alpi, zone interne del Centro, Basilicata, Calabria e Sicilia; possibile qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino meridionale e sull’interno della Sicilia. Venti localmente moderati settentrionali su Adriatico e coste adiacenti; rinforzi da est sul Mare e Canale di Sardegna. Temperature massime in generale lieve aumento; al Nord, regioni tirreniche e in Sardegna si toccheranno punte di 21-22 gradi. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 85-90).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì un po’ di nuvolosità sulle Alpi, con la possibilità di isoalti acquazzoni pomeridiani. Bel tempo nel resto d’Italia, con a tratti qualche nuvola innocua solo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord.

Foto iStock/Getty Images