Mercoledì tempo ancora un po' instabile al Sud

Nelle prossime ore la situazione resterà instabile al Sud e sulle Isole Maggiori, dove ci sarà ancora la possibilità di locali rovesci e temporali. Da giovedì, però, la situazione tenderà a diventare decisamente più stabile e soleggiata grazie al rinforzo di un’area di alta pressione che, entro il fine settimana, riuscirà ad allargare la sua influenza su gran parte del continente europeo, favorendo così un sensibile aumento delle temperature. In gran parte d’Italia quindi tornerà a farsi sentire un po’ di caldo estivo, con valori in generale al di sopra delle medie stagionali, che sfioreranno e localmente supereranno i 30 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì un po’ di nubi sparse all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori, con isolati rovesci e temporali che nel corso della giornata interesseranno localmente Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti sulle Alpi centrali e orientali con anche qualche locale e breve piovasco pomeridiano. Temperature massime in crescita al Nord, più sensibile al Nord-Ovest, e sul medio versante tirrenico, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. I venti saranno deboli o localmente moderati, settentrionali su Adriatico e Ligure, prevalentemente orientali altrove. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto al Centro-Nord (Ida pari a 80-85), medio-basso al Sud (IdA pari a 70).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì un po’ di nuvole e qualche pioggia residua su Calabria e Puglia, un po’ di nubi sparse e irregolari anche su Basilicata, zone interne della Sicilia e Alpi orientali. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Temperature quasi dappertutto in leggero aumento: massime in generale comprese fra 25 e 29 gradi, con qualche punta fino a 30-31 gradi soprattutto in Toscana, Lazio e Sardegna. Venti moderati da est nel Canale di Sardegna e da nord-ovest (Maestrale) su medio-basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio. I rispettivi mari generalmente mossi. Venti deboli e mari poco mossi altrove.

Foto Ansa