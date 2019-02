Mercoledì prevalenza di sole sull'Italia: poche piogge residue in Calabria

Mercoledì tempo in miglioramento anche all’estremo Sud grazie al definitivo allontanamento del vortice di bassa pressione che ha influenzato le condizioni meteo negli ultimi giorni. Poi, nella seconda parte della settimana, situazione nel complesso tranquilla: ci attendono giornate tra sole e nuvole, con poche precipitazioni, mentre le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. Al Nord il pericolo valanghe resterà ancora elevato sulla maggior parte dei settori alpini, specialmente quelli lombardi e del Trentino Alto Adige. In base alle proiezioni attuali nella seconda parte di domenica una nuova perturbazione si affaccerà al Nord, per poi transitare velocemente tra la notte successiva e la giornata di lunedì.

Previsioni meteo per mercoledì. Ancora un po’ di nuvole al Sud e regioni centrali adriatiche, ma con poche piogge per lo più concentrate sulla Calabria ionica, sulle cui montagne cadrà anche un po’ di neve, ma solo oltre 1200-1400 metri. Nel resto d’Italia bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Ventoso su gran parte del Centro-Sud per intensi venti di Tramontana, Bora sull’alto Adriatico. Mari mossi o molto mossi. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 95 al Nord, 90 al Centro e 80 al Sud).

Previsioni meteo per giovedì. Quella di giovedì sarà una giornata con tempo stabile in gran parte del Paese. Ancora un po’ di nubi al Sud e sulla Sicilia con occasionali piovaschi tra bassa Calabria e Sicilia orientale. Nel corso del giorno si prevede il transito di un po’ di nuvole al Nord, in Toscana e sulla Sardegna. Temperature minime in calo al Centrosud, massime in leggero calo al Nord. Venti settentrionali in attenuazione.

Foto iStock/Getty Images