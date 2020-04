Mercoledì piogge Nord-Est e al Centro-Sud

La perturbazione (la numero 8 di aprile), in transito sull’Italia mercoledì, porterà ancora piogge sparse su diverse regioni e in particolare al Nordest, zone interne del Centro e regioni del basso versante tirrenico. Un’altra perturbazione (la numero 9 del mese) attraverserà la nostra Penisola nella giornata di giovedì, con piogge che coinvolgeranno prevalentemente le regioni settentrionali; si tornerà a vedere anche la neve sulle Alpi, ma solo a quote piuttosto alte. Nell’ultima parte della settimana invece è probabile un generale miglioramento del tempo e un rialzo delle temperature.



Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con isolati acquazzoni e temporali, nel corso del giorno, su Levante Ligure, Lombardia Orientale, Venezie, Emilia Occidentale, zone interne del Centro, Bassa Campania, Calabria e Sicilia. Temperature massime in calo tra Calabria e Sicilia, in lieve rialzo al Centro-Nord. Venti di Libeccio su gran parte d’Italia, da moderati a forti su Ionio e mari di ponente, tutti bacini che risulteranno in generale mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì molte nubi al Nord, con piogge sparse su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna, mentre sulle Alpi cadrà la neve, ma solo al di sopra di 1800-2000 metri. Un po’ di nuvole, alternate a momenti soleggiati, anche su regioni tirreniche e Sardegna, con isolati piovaschi sulla Toscana; in generale soleggiato altrove. Temperature massime in leggera crescita al Nordest e Isole Maggiori.