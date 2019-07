Mercoledì picco del caldo sull'Italia: temperature a sfiorare 40 gradi

Anche martedì tanto sole e caldo afoso in aumento, a causa dell’Anticiclone Nord-Africano che oramai si spinge su tutta l’Europa Occidentale e Mediterraneo Centrale. L’alta pressione occuperà indisturbata l’Italia fino a venerdì, poi nel fine settimana irromperà una perturbazione che riporterà nuvole, temporali e temperature più contenute in gran parte del Centro-Nord. Nel frattempo però fino a venerdì protagonista sarà il caldo intenso, che toccherà il suo apice nei prossimi giorni: tra mercoledì e venerdì infatti le temperature massime potranno toccare i 36-38 gradi in Sardegna, nelle regioni centrali, in Val Padana e nei fondovalle alpini. Al Sud e in Sicilia il caldo risulterà meno intenso, con temperature fino a giovedì in generale non superiori ai 35 gradi. Come a fine giugno, a soffrire maggiormente per questa intensa ondata di caldo saranno però la Spagna e, soprattutto, la Francia, dove le temperature in diverse località supereranno la soglia dei 40 gradi.

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo generalmente soleggiato e molto caldo in tutto il Paese. Da segnalare soltanto il passaggio di innocue velature e la possibilità nel pomeriggio di occasionali brevi temporali di calore sulle Alpi Marittime e nel settore orobico della Lombardia. Venti da deboli a moderati settentrionali al Sud, sull’Adriatico meridionale e sul Mar Ionio. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, valori quasi ovunque compresi tra 30 e 35 gradi, con picchi fino a 36-37 gradi al Centro-Nord e in Sardegna. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì tempo generalmente soleggiato e molto caldo su quasi tutto il Paese. Nel pomeriggio locali addensamenti in sviluppo nel settore alpino e prealpino, con la possibilità di isolati brevi temporali di calore sulle Alpi occidentali, nel settore alpino lombardo e nelle Dolomiti. Venti a tratti ancora moderati settentrionali al Sud, sull’Adriatico meridionale e sul Mar Ionio. Temperature in ulteriore, lieve aumento con massime per lo più comprese tra 30 e 36 gradi e locali punte di 37-38 gradi su Toscana, Umbria e Lazio.

Foto iStock/Getty images