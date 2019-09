Mercoledì perturbazione al Centro-sud

Dopo il passaggio della perturbazione nr. 3 del mese, lunedì la situazione migliorerà decisamente sul Paese con valori minimi in calo al Nord. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì la perturbazione numero 4 del mese avanzerà ulteriormente verso la Penisola andando a interessare gran parte delle regioni centro-meridionali con piogge e anche temporali localmente intensi soprattutto sul versante tirrenico. La situazione tenderà a migliorare sulle Isole maggiori e al Nord avremo solo la presenza di nubi anche compatte al Nordest, sulla Liguria e sulla Lombardia. Sarà una giornata piuttosto ventosa per venti in rotazione intorno al centro di bassa pressione, posizionato sull’alto Tirreno. Temperature minime in aumento quasi in tutta Italia, massime in lieve calo al Nordest e al Centro-sud. Giovedì il tempo tenderà a migliorare su tutta l’Italia dove saranno presenti solo un po’ di nuvole e residue precipitazioni sul settore adriatico nella prima parte della giornata. Le temperature subiranno un sensibile rialzo specialmente al Nord e in Sardegna. Nel pomeriggio saranno possibili punte dai 28 ai 31°C. Venerdì sarà una giornata di tempo stabile e soleggiato in quasi tutte le regioni con temperature che resteranno su livelli estivi, in particolare sul settore tirrenico e sulle Isole dove potranno essere di nuovo superati localmente i 30°C. Nel fine settimana il tempo resterà ancora abbastanza soleggiato al Nord e lungo il versante adriatico mentre sulle le regioni potrebbero essere insidiate da un’altra perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale.