Mercoledì nuovo peggioramento del tempo

Dopo la tregua di martedì, già mercoledì una nuova perturbazione (la numero 10 del mese) attraverserà il Centro-Nord, la Campania e la Sardegna, portando fenomeni localmente intensi al Nord-Ovest e in Toscana, con nevicate sulle zone alpine. Successivamente l’Italia rimarrà interessata da umide ma miti correnti occidentali, che tra giovedì e venerdì porteranno un po’ di piogge più che altro sulle regioni del versante tirrenico, mentre in Valpadana i fastidi arriveranno soprattutto dalle nebbie di inizio giornata. Una nuova perturbazione raggiungerà infine l’Italia domenica, causando un deciso peggioramento del tempo, accompagnato da un calo delle temperature soprattutto al Nord. Nel frattempo il clima resterà relativamente mite, con temperature in generale sopra la media.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì resistono schiarite in Sicilia, su Calabria ionica e Puglia. Al mattino anche sul versante adriatico del Centro. Piogge al mattino nelle regioni di Nord-Ovest, su alta Toscana, in Emilia occidentale e alto Veneto, più intense con possibili rovesci o temporali anche di forte intensità in Liguria. Nel pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno il Triveneto, la Romagna, l’Umbria, il Lazio e la Campania, con temporali possibili su Levante ligure e alta Toscana. Qualche pioggia isolata nel nord della Sardegna, nevicate sulle Alpi centro-orientali. Tendenza a un graduale miglioramento sul Piemonte occidentale e nel Ponente ligure. In serata le piogge insisteranno all’estremo Nord-Est, mentre i rasserenamenti in Val Padana favoriranno nella notte la formazione di nebbie in banchi. Tra sera e notte le piogge interesseranno ancora il settore tirrenico e le zone interne del Centro con rovesci o temporali più probabili in Campania. Temperature minime in rialzo al Nord, valori massimi pomeridiani in diminuzione invece nelle zone interessate dal peggioramento: quindi, in particolare, nelle regioni settentrionali, in Toscana, Umbria e Lazio. La ventilazione si intensifica sui mari di Ponente con venti in prevalenza di Libeccio, più intensi su Sardegna, Mar Ligure e alto Tirreno: mari che risulteranno molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì le correnti occidentali determineranno annuvolamenti e piogge lungo il versante tirrenico e sui settori occidentali delle Isole maggiori. Queste precipitazioni, localmente, potranno risultare anche a carattere di rovescio. Nubi compatte e nevicate oltre 1300-1500 metri saranno possibili sulle Alpi occidentali. Isolate piogge interesseranno nella prima parte della giornata anche il Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese, invece, prevarranno le schiarite, ma con probabile formazione di nebbie durante le ore più fredde in molte zone della Pianura Padana. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori ancora sopra la media nella maggior parte del Paese. Saranno possibili picchi intorno a 20 gradi sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole.

Foto iStock/Getty Images