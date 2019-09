Mercoledì nuove piogge sulle regioni tirreniche e al Nord-Est

Dopo la giornata nel complesso nuvolosa e piovosa di lunedì, già martedì il tempo tornerà a migliorare in gran parte d’Italia, con le ultime piogge residue confinate al Sud e concentrate per lo più nella mattinata. L’aria più fresca, che segue la perturbazione in allontanamento, favorirà però un sensibile calo termico anche al Sud, dove fino a oggi le temperature hanno fatto registrare valori praticamente estivi. La tregua di martedì sarà però di breve durata perché già per mercoledì è attesa un’altra perturbazione (la numero 9 del mese), con nuove piogge soprattutto al Nordest e regioni tirreniche.

Previsioni meteo per martedì. Martedì al mattino alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Medio Adriatico e Sud, con qualche piovasco residuo in Puglia; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio un po’ di nuvole su Alpi, pianura lombardo-veneta e zone appenniniche, ma alternate a sprazzi di sole e senza piogge; nel resto d’Italia cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature minime quasi dappertutto in calo; massime in leggero rialzo al Nord e medio versante tirrenico, in diminuzione invece al Sud. Venti fino a moderati di Maestrale su medio Adriatico al Sud e in Sicilia, da ovest-sud-ovest in Sardegna. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 70-85).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo nuvoloso e piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, su Venezie, Emilia, Romagna e Toscana. Alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, resto del Centro, Campania e Sardegna, con isolati rovesci o temporali su Marche e Umbria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in diminuzione al Nordest, Toscana e Lazio.

Foto Ansa