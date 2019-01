Mercoledì neve fino in pianura al Nord

Si è aperta un’altra settimana di stampo invernale e molto dinamica dal punto di vista meteorologico. La perturbazione numero 10 del mese è attualmente in transito sul nostro Paese: nelle prossime ore porterà ancora piogge al Nord-Est e Centro-Sud, con nevicate per lo più concentrate sulle zone montuose. Dopo un parziale e temporaneo miglioramento che caratterizzerà la giornata di martedì, il tempo tornerà a peggiorare in modo deciso mercoledì, quando sono attese nevicate fino a quote di pianura al Nord, piogge diffuse anche forti nelle regioni del Centro-Sud(con neve sulle zone appenniniche anche al di sotto dei 1000 metri) e freddo in aumento in diverse aree del Paese.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì graduali schiarite e tempo nel complesso bello al Nord-Ovest. Ancora nubi sul resto d’Italia: nel corso del giorno locali precipitazioni interesseranno Friuli Venezia Giulia, coste venete, Emilia Romagna, più diffusamente le regioni centrali, Campania, Calabria, Salento e Sardegna; neve fino a quote molto basse sulle Alpi 0rientali, oltre 200-800 metri sull’Appennino Centro-Settentrionale, oltre 800 metri anche sui rilievi della Sardegna, al di sopra di 1000-1100 metri sull’Appennino Meridionale. Temperature massime in aumento al Nord, più sensibile al Nordovest grazie anche ai venti di Foehn; in diminuzione al Centro, più sensibilmente in Sardegna. Giornata ventosa: venti prevalentemente occidentali riguarderanno gran parte del territorio, specialmente i bacini di ponente, lo Ionio e il basso Adriatico; raffiche burrascose in Sardegna e sull’Appennino centro meridionale con velocità che localmente potrebbero avvicinarsi ai 90-100 km/h. I mari si presenteranno localmente agitati, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte al vento, specialmente in Sardegna e nel basso Tirreno. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).



La Protezione Civile per la giornata di lunedì 28 gennaio ha emesso le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-C



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-C



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Lazio: Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Umbria: Alto Tevere, Medio Tevere, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Campania: Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Piana 2 Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Previsioni meteo per martedì. Martedì prevalenza di tempo bello al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: non si esclude la presenza di qualche nebbia sulla fascia centrale della Pianura Padana e nelle valli interne del Lazio. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto del Paese. In mattinata qualche residua precipitazione sulle Marche. Nel corso della giornata piogge anche a carattere di rovescio interesseranno il settore del basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia con neve all’interno oltre 900-1200 metri. tra pomeriggio e sera graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest e in Sardegna, con anche qualche precipitazione in serata, in particolare sui settori occidentali della Sardegna e sulle Alpi occidentali. Nella notte qualche nevicata sarà possibile fino a quote pianeggianti al Nord-Ovest; deboli piogge sulla Liguria, precipitazioni un po’ più intense, invece, interesseranno la Sardegna. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est, in lieve calo, invece, in gran parte del Centro-Sud. Venti quasi ovunque in indebolimento, eccetto ancora un moderato Maestrale lungo le coste adriatiche e sulle Isole.

Foto iStock/Getty Images