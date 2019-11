Mercoledì migliora, poi nuova ondata di forte maltempo

Seconda settimana di novembre nel segno del maltempo sull’Italia: sono ben 5 le perturbazioni giunte dall’inizio del mese, l’ultima è quella che nel corso delle prossime ore si allontanerà verso est, favorendo un miglioramento solo parziale e molto breve. Tra giovedì e venerdì, infatti, giungerà la perturbazione numero 6, responsabile di una nuova fase perturbata: direttamente coinvolte saranno le regioni settentrionali, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di giovedì e dal settore di Nord-Ovest. Ancora una volta saranno possibili precipitazioni molto abbondanti, anche temporalesche, con il rischio di potenziali situazioni di criticità, non solo per le piogge ma anche per i venti intensi. Nel settore alpino e prealpino si attendono nuove copiose nevicate, anche a quote di bassa collina nel settore occidentale tra giovedì sera e venerdì mattina. La situazione resterà compromessa fino a tutto il prossimo fine settimana, con altre occasioni piovose. Acqua alta a Venezia: la città è stata allagata nella notte da una marea epocale. Il picco di 187 centimetri si è verificato ieri alle 22.50: dopo i 194 centimetri del 1966 è il secondo livello nella storia. Nella giornata di mercoledì è previsto un primo picco di 160 cm a metà mattina e un secondo picco di 120 cm in tarda serata.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse nel Triveneto, nevose sopra 700-1000 m, in esaurimento tra pomeriggio e sera. Su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest della Lombardia e Liguria passaggio a tempo soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, in diradamento dal pomeriggio sulla Sicilia e, verso sera, anche sul medio e basso Adriatico e nei settori ionici. Residui rovesci su Campania e Calabria tirrenica, qualche pioggia isolata nel Lazio. Dalla sera tendenza a peggioramento, con piogge e qualche rovescio sulla Sardegna meridionale. Temperature massime in leggero rialzo al Sud, nelle isole e nelle aree più soleggiate del Nord. Venti: ancora forti a inizio giornata al Sud e sulle Isole, in attenuazione dalla sera. Mari agitati quelli meridionali e i bacini attorno alle Isole. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì in tutte le regioni nuvolosità variabile, in addensamento già in mattinata al Nord-Ovest. Schiarite a tratti ampie si osserveranno a inizio giornata nel settore di Nord-Est, in Toscana e sulla Sardegna orientale. Piogge sparse e locali rovesci su Umbria, Lazio, zone interne dell’Abruzzo e del Molise, Campania e nell’ovest della Sicilia, ma destinate rapidamente ad esaurirsi. Nel pomeriggio si intensificano le precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, in serata anche nell’ovest della Lombardia e sulla Sardegna, con possibili temporali in Liguria. Dalla sera nevicate da moderate a forti su Alpi e Prealpi, fino verso 400-700 metri su quelle occidentali (probabile neve a Cuneo), oltre 800-1200 m su quelle centro-orientali. Entro la notte i fenomeni si estenderanno alle regioni di Nord-Est, a Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Venti in temporanea attenuazione, di nuovo intensi dai quadranti meridionali a fine giornata.

Foto Ansa