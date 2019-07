Mercoledì maltempo e brusco calo termico al Centro-Sud

Mercoledì la perturbazione in movimento sull’Italia porterà molta instabilità, temperature in calo e venti in rinforzo al Centro-Sud con rischio di temporali intensi specie nelle regioni adriatiche. Le temperature caleranno in modo importante soprattutto al Centro e in Sardegna, tanto da scendere fino a valori prossimi alla norma e in qualche caso anche di sotto. Anche al Sud prima parziale flessione delle temperature: il caldo rimarrà intenso in Calabria e nella Sicilia orientale. Giovedì giornata discreta senza piogge di rilievo nonostante la presenza di nuvolosità al Centro-Nord. Ulteriore calo termico al Sud e in Sicilia. Venerdì prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per un po’ di instabilità sui rilievi del Centro-Nord e le zone interne del Centro, con temperature vicine alle medie stagionali. Sabato una nuova perturbazione, la n. 4 di luglio, transiterà rapidamente dalle Alpi orientali verso le regioni adriatiche, portando di nuovo piogge e temporali sulle regioni di Nord-Est, su gran parte del versante adriatico e le zone interne della Penisola. Domenica si prevede un rapido miglioramento, con gli ultimi residui fenomeni all’estremo Sud e qualche locale temporale di calore sulle zone montuose.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al Nord tempo in miglioramento, con ampie schiarite nel pomeriggio. Ancora rovesci e locali temporali al mattino soltanto sul basso Piemonte e in Emilia Romagna. Tempo molto instabile al Centro-Sud peninsulare, con frequenti temporali soprattutto nelle zone interne e in quelle adriatiche, con i fenomeni più intensi in trasferimento dalle Marche verso l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. Rovesci più isolati e locali temporali possibili anche nelle restanti regioni. In prevalenza poco nuvoloso in Sicilia e Sardegna. Temperature in calo quasi ovunque, più marcato nelle regioni centrali e in Sardegna. Ancora caldo intenso in Calabria e nella Sicilia orientale, con punte di 40 gradi nel Catanese. Giornata ventosa: si segnala in particolare venti forti da nord-est lungo l’Adriatico e di Maestrale sulla Sardegna. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio al Centro-Sud (IdA 70-75), alto al Nord (IdA 85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ma con locali addensamenti sulla bassa Calabria e velature al Nord. Col passare delle ore aumenta la copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali, in serata anche in parte del Centro, ma con qualche isolato rovescio soltanto sui rilievi del Nord-Est. Temperature minime in calo al Centro-Sud, valori massimi pomeridiani in ripresa nelle regioni centrali, ulteriore attenuazione del caldo al Sud e in Sicilia. Insistono venti settentrionali all’estremo Sud.

Foto iStock/Getty images