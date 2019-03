Mercoledì maltempo al Sud

La perturbazione numero 7 del mese, in transito sul nostro paese, nella giornata di mercoledì insisterà sulle regioni meridionali, dove porterà ancora nuvole e piogge; nel resto d’Italia invece il tempo sarà nel complesso bello. Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione, andando a posizionarsi sul Tirreno Meridionale, continuerà inoltre ad alimentare venti piuttosto intensi su gran parte del Centro-Sud. Le temperature, in ulteriore calo al Sud e in leggero rialzo al Centro-Nord, rimarranno quasi dappertutto al di sotto delle medie stagionali. Nella seconda parte della settimana il tempo migliorerà anche al Sud mentre le temperature che risaliranno gradualmente in tutta Italia, fino a valori di nuovo miti nel prossimo weekend.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e sulla Sicilia cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci sparsi e locali temporali, più insistenti sulla Puglia meridionale, in Calabria, sulla Basilicata e sulla Sicilia. Neve sopra 1000-1200 metri. Al Centro un po’ di nubi sul basso Lazio e sulle regioni adriatiche; tempo prevalentemente soleggiato sul resto del Paese. Ancora ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud e sui mari settentrionali. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo nei valori massimi al Centro e sulla Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvole e un po’ di piogge residue, soprattutto al mattino, su Calabria e Sicilia, con delle nevicate sui Monti de La Sila oltre 1200-1400 metri. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia, con qualche annuvolamento temporaneo solo su Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento.

