Mercoledì Italia divisa

Stiamo vivendo una settimana di stampo invernale, con il freddo destinato ad intensificarsi a causa di una nuova irruzione di aria artica che si riverserà gradualmente sull'Italia e sul Mediterraneo centrale a partire da mercoledì. A precedere il suo ingresso una perturbazione nord atlantica (n.3 di gennaio), la quale investirà più direttamente il Centro-sud mercoledì, dove è quindi atteso un peggioramento del tempo. L’aria fredda al suo seguito darà vita ad una circolazione ciclonica centrata tra l’Italia meridionale e la vicina Penisola balcanica dove stazionerà almeno fino alla giornata di venerdì. Tra gli effetti più rilevanti, a partire da mercoledì sera: un sensibile rinforzo dei venti settentrionali, un calo delle temperature e il ritorno della neve fino a quote basse nelle regioni centrali adriatiche. Il calo termico sarà in generale più sensibile tra giovedì e venerdì e, ancora una volta, ne risentiranno maggiormente le regioni orientali. Nel frattempo al Nord proseguirà la lunga fase siccitosa aggravata, tra mercoledì e giovedì, da un nuovo marcato rinforzo dei venti secchi da nord. Nelle regioni settentrionali la siccità proseguirà almeno fino a metà mese.

Previsioni meteo per mercoledì. Prevalenza di bel tempo al Nordovest e Toscana, fatta eccezione per qualche nevicata sulle zone alpine di confine. Nuvoloso nel resto del Paese, anche nelle regioni centrali a tratti si farà vedere un po’ di sole: nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con neve sui rilievi oltre 800-1200 metri. Tra sera e notte nuovo peggioramento anche al Sud e con quota neve in generale calo fino a 200-400 metri nella notte su Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia e Appennino lucano.Venti settentrionali da moderati a forti su buona parte del Paese, fino a tempestosi intorno alle Isole e nelle Alpi con forti raffiche di Foehn fino in pianura al Nordovest. Temperature: minime in sensibile rialzo, massime in calo sensibile nelle Alpi, senza grandi variazioni altrove.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo nel complesso buono al Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvole altrove: piogge sparse su regioni adriatiche, Calabria, Sicilia e, solo al mattino, anche in Sardegna; nevicate fino a quote collinari nelle zone interne di queste regioni, a tratti anche fin lungo le coste su Marche, Abruzzo e Molise. Temperature ovunque in diminuzione.

Foto: iStock/Getty images