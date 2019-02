Mercoledì di sole sull'Italia: clima ancora eccezionalmente mite al Centro-Nord

La vasta area di alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale abbraccia anche le nostre regioni centro-settentrionali, assicurando tempo stabile e in particolare al Nord, temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali. Le regioni meridionali saranno invece interessate da venti settentrionali che manterranno le temperature vicine alla norma; la ventilazione si attenuerà alla fine della giornata. Giovedì l’anticiclone si estenderà temporaneamente su tutta l’Italia, ma comincerà a mostrare i primi segni di cedimento evidenziati da un aumento della nuvolosità nel settore ligure e, alla fine della giornata, lungo il versante tirrenico. Saranno le prime avvisaglie del passaggio di una debole perturbazione che venerdì riuscirà a transitare sull’Italia portando gli effetti più significativi probabilmente tra venerdì sera e sabato mattina sul settore del medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per mercoledì. Condizioni di tempo in soleggiato a parte qualche velatura di passaggio al Centro-Nord e in Sardegna e annuvolamenti più compatti tra la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Il clima resta primaverile con massime sopra la media soprattutto al Centro-Nord dove non mancheranno punte intorno ai 20 gradi. Valori più contenuti al Sud a causa dei più freddi venti settentrionali che insistono ancora; leggermente ventilato anche al Centro.

Previsioni meteo per giovedì. Altra giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. All’alba locali nebbie su pianura veneta, Emilia occidentale e nord-ovest della Toscana. In giornata i venti umidi dal mare cominceranno ad addossare una nuvolosità a tratti compatta sulla Liguria e l’alta Toscana; tra sera e notte anche nel resto della Toscana, in Umbria, Lazio e Campania.Temperature minime in calo al Sud; massime in rialzo sulle regioni del medio e basso Adriatico, per lo più in lieve calo altrove. Venti in prevalenza deboli, in rinforzo in serata in Sardegna.

Foto iStock/Getty Images