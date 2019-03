Mercoledì di pioggia e vento intenso al Sud

La perturbazione numero 7 di marzo, in transito sull'Italia, nelle prossime ore insisterà sulle regioni meridionali, dove porterà ancora nuvole e piogge. Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione, posizionato sul Tirreno Meridionale, continua a richiamare venti piuttosto intensi nord-orientali su gran parte del Centro-Sud. Le temperature, in ulteriore calo al Sud e Sicilia, ma in leggero rialzo al Centro e in Sardegna, rimarranno al di sotto delle medie stagionali soprattutto su regioni adriatiche, meridionali e isole. Nella seconda parte della settimana il tempo migliorerà anche al Sud, mentre le temperature risaliranno gradualmente in tutta Italia.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e sulla Sicilia il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci sparsi e locali temporali. In mattinata qualche pioggia anche in Sardegna, ma in esaurimento nel corso del pomeriggio. Neve sull'Appennino meridionale sopra i 1200 metri circa. Le precipitazioni saranno più significative e maggiormente insistenti dal pomeriggio sulla Calabria, nel sud della Basilicata e della Puglia.

Al Centro un po’ di nubi sul basso Lazio e sulle regioni adriatiche; tempo prevalentemente soleggiato sul resto del Paese. Sarà un’altra giornata ventosa, con correnti prevalentemente da nord-est, intense su gran parte della Penisola. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo nei valori massimi al Centro e sulla Sardegna.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per giovedì. Al Centro-Nord e sulla Sardegna il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ancora molte nubi all'estremo Sud e sulla Sicilia. Al mattino rovesci sulla Calabria, precipitazioni sull'Appennino lucano e nel nord della Sicilia. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia o rovescio sparso su Calabria, Sicilia settentrionale e orientale. Temperature massime stazionarie o in aumento, senza grandi variazioni. Venti in prevalenza moderati nord-orientali, con rinforzi sul mare Ionio.