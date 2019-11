Mercoledì di maltempo in molte regioni

Il Mediterraneo e l’Italia si troveranno sulla traiettoria delle perturbazioni atlantiche per tutta la settimana. Nei prossimi giorni sono quindi attese ancora delle fasi di maltempo su molte aree del Paese, alternate a brevi pause, con fenomeni anche intensi e temporaleschi, che nella giornata odierna insisteranno soprattutto al Nord-Est e sulle regioni meridionali. Anche gli ultimi aggiornamenti confermano che la giornata più critica, con condizioni di maltempo diffuso e forti venti, sarà quella di venerdì, a causa un vortice di bassa pressione che andrà a posizionarsi sul Mar Ligure. Le temperature con il passare dei giorni tenderanno ad abbassarsi in tutta l’Italia portandosi su valori prossimi alla norma.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta l’Italia, con schiarite dal pomeriggio a Nord-Ovest. Piogge e temporali più intensi nel corso della giornata al Nord-Est, su Levante Ligure, regioni del versante tirrenico, al Sud e sulla Sicilia; rovesci sparsi anche in Emilia Romagna, in Umbria e in Sardegna. Deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre i 1500 metri. Dalla tarda serata formazione di nebbie in pianura Padana. Temperature in diminuzione. Venti in prevalenza moderati sud occidentali, con rinforzi di Libeccio sul mar ligure e da sud nello Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nebbie o nubi basse sulla Valpadana e, localmente, anche nelle valli del Centro. Piogge sparse all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale. Nel corso della giornata addensamento della nuvolosità sulle regioni settentrionali e sul nord della Toscana. Possibili temporali nel Salento, rovesci residui su Calabria e Sicilia orientale. Piogge sparse e perlopiù deboli su Lombardia e levante ligure. Neve sulle Alpi centro-occidentali sopra i 1400 metri circa. La sera le precipitazioni tenderanno ad estendersi verso Nord-Est; qualche rovescio anche nel ovest della Toscana e della Sardegna. Venti tesi da sud-ovest, sul mar Ligure; moderati da nord-ovest sulla Sicilia. Temperature in calo ovunque nei valori minimi; massime in calo all’estremo Sud

Foto iStock/Getty Images