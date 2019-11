Mercoledì arriverà una nuova rapida perturbazione

Tra lunedì e martedì il tempo migliorerà, ma solo temporaneamente. Già mercoledì, infatti, una nuova perturbazione (la numero 10) raggiungerà il Nord, la Sardegna e la Toscana per poi spostarsi rapidamente a fine giornata lungo tutto il versante tirrenico. Le previsioni per le prossime ore.

una nuova, rapida perturbazione raggiungerà l’Italia. Al mattino precipitazioni soprattutto tra il settore alpino e ilcon possibili rovesci o temporali anche forti in; fenomeni moderati ine nel settore alpino centro-occidentale con limite della neve oltre i 1600-1700 metri. Residue schiarite soloe in, prime piogge anche su. Nel pomeriggio migliorerà all’estremomentre precipitazioni anche moderate si trasferiranno verso ilcon limite delle nevicate sulle Alpi fino 1400-1600 m. Peggiorerà sul versante tirrenico con fenomeni anche a carattere di rovesci e temporali dapprima su alto Lazio, in trasferimento tra sera e notte verso, bassoe Campania. Le temperature massime saranno in calo in gran parte del Nord, Toscana e Umbria.in nuova intensificazione ad iniziare dai mari di ponente. Seguiranno due o tre giorni all’insegna di correnti occidentali ancora tiepide e relativamente umide. Una locale instabilità potrà interessare ancora il versante tirrenico, dalla Toscana alla Calabria,. Nuvole localmente consistenti e qualche sporadico fenomeno anche nelle Alpi di confine, tempo nel complesso migliore altrove con il rischio di qualche nebbia in. Una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Nord e la Toscana. Al seguito di questa perturbazione dovrebbe affluirecon un conseguente calo delle temperature nei primi giorni di dicembre, nel frattempo si manterranno ancora decisamente miti per la stagione.