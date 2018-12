Mercoledì arriva la neve sulle pianure del Nord

Una perturbazione (la numero 8 del mese) ha già raggiunto le regioni nord-occidentali portando le prime sporadiche precipitazioni che diverranno più diffuse nella seconda parte del giorno, quando il peggioramento coinvolgerà gradualmente anche il resto del Centro-Nord. Sono previste nevicate sull’arco alpino, ma la neve, soprattutto tra sera e notte, cadrà anche su diverse zone di pianura in Piemonte e Lombardia e, a quote molto basse, nell’entroterra ligure. Dalla sera le piogge si estenderanno anche al Nord-Est, al Centro e alla Sardegnacon rischio di temporali nella notte sul versante tirrenico. Il Sud risentirà solo marginalmente del passaggio della perturbazione, che giovedì porterà poche piogge residue più che altro concentrate su alto Adriatico, medio e basso versante tirrenico. Nell’ultima parte della settimana il tempo sarà più stabile: l’Italia sarà investita da venti progressivamente più tiepidi provenienti da ovest, che determineranno un sensibile rialzo delle temperature.

Previsioni meteo per mercoledì. Molte nubi già a inizio giornata al Nord, nuvolosità in rapido aumento anche sulle regioni centrali. Al mattino deboli piogge sparse su Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia con possibili episodi di gelicidio (pioggia congelantesi al suolo). Nel pomeriggio precipitazioni sparse in tutto il Nord-Ovest con quota neve in calo su Piemonte, bassa Lombardia e Prealpi lombarde. Nuvole in ulteriore aumento al Centro e in parte del Sud. In serata si intensificano le precipitazioni nelle regioni nord-occidentali e aumenta il rischio di nevicate anche in pianura su Piemonte e ovest Lombardia. Qualche pioggia anche in Toscana e nel nord della Sardegna. Nella notte peggiora al Centro con rovesci e temporali lungo il settore tirrenico. Le precipitazioni si spostano su Emilia Romagna e Nord-Est con possibili episodi di pioggia mista a neve in pianura. Tendenza a un miglioramento al Nord-Ovest. Giornata fredda al Nord. Temperature in rialzo, invece, al Sud. Venti meridionali in rinforzo su Sardegna e Mar Ligure. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 70 al Nord, 80-85 al Centro-Sud).

Foto Ansa



Previsioni meteo per giovedì. Giovedì tendenza a graduali schiarite su Alpi e Nord-Ovest. Resistono sprazzi di sereno anche all’estremo Sud. Molte nubi nel resto d’Italia con residue piogge su Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania, al mattino anche su coste venete e zone interne del Centro. In serata tornano a formarsi le nebbie in Val Padana. Temperature in generale, lieve rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi.