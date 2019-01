Mercoledì aria gelida in arrivo sull'Italia

In questo primo giorno dell’anno ci sarà un progressivo miglioramento del tempo su medio Adriatico e sud Italia, anche se sarà una giornata in generale ventosa e piuttosto fredda. Sul resto del Centro-Nord continueranno a prevalere i cieli sereni, accompagnati però ancora da temperature localmente sopra le medie stagionali al Nord. Il nuovo anno proseguirà con un’intensa ondata di freddo: nella seconda parte di mercoledì 2 gennaio un fronte di aria gelida in discesa da latitudini artiche si affaccerà sull’Italia, a ridosso delle Alpi e sul settore adriatico, per poi propagarsi, entro giovedì, a tutta l’Italia, accompagnato da intensi venti settentrionali, che accentueranno la sensazione di freddo. Il clima risulterà molto freddo ovunque con temperature nelle regioni centro-meridionali fino anche a 8-10°C gradi inferiori alle medie stagionali. Nevicherà fino in costa sulle centrali Adriatiche e in Puglia, fino a quote molto basse (100-200 metri) anche nel nord della Sicilia e in Calabria

Previsioni meteo per martedì. In mattinata tempo già in rapido miglioramento con le ultime precipitazioni soltanto sul nord-est della Calabria e sul nord della Sicilia, col limite della neve oltre 700-900 metri. Nel resto del Sud e sul medio Adriatico nuvolosità sparsa in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Un po’ di nubi anche sul Nord Italia con la presenza, al mattino, di foschie o nebbie sulla bassa Pianura Padana ed Emilia. Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi nel resto d’Italia. Altra giornata fredda sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia con temperature leggermente al di sotto delle medie; nel resto d’Italia temperature nella norma, se non ancora leggermente oltre al Nord-Ovest. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 90).

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino, in prevalenza abbastanza soleggiato al Nord con nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale, Veneto ed Emilia Romagna, ma in successivo diradamento. Qualche debole nevicata sul nord dell’Alto Adige, nuvolosità variabile al Centro, settore del basso Tirreno, nord della Puglia, Sicilia occidentale e Sardegna, ma con scarso rischio di qualche pioggia. Tra pomeriggio e sera peggiora lungo il medio-basso Adriatico, dalle Marche alla Puglia, in Calabria e sul nord della Sicilia. Arriveranno piogge e rovesci sparsi con nevicate sulle zone appenniniche con limite inizialmente oltre 600-1300 metri, ma con quote in rapido calo già a fine giornata. Nella notte neve fino a quote di pianura. Temperature in graduale calo, soprattutto a fine giornata: diminuzione più evidente e sensibile a fine giornata. Venti settentrionali in rapida intensificazione.