Mercoledì ancora rischio temporali

Mercoledì tempo ancora molto instabile sull'Italia: le regioni più colpite saranno quelle centrali adriatiche. Di conseguenza in queste zonele temperature tenderanno a calare fino a valori prossimi alla norma e in qualche caso anche di sotto. Al Sud ancora caldo intenso, con picchi oltre i 35 gradi e un po’ di nubi in transito; mercoledì però anche parte del Meridione sarà raggiunto da alcuni temporali, più probabili in Puglia, e le temperature subiranno una diminuzione, più avvertibile già nelle prime ore di giovedì.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino rovesci o temporali anche diffusi e localmente forti sulle regioni centrali adriatiche, più localizzati ma possibili anche in Emilia Romagna, Umbria, zone interne della Toscana e Lazio. Qualche acquazzone più isolato a ridosso delle Alpi occidentali, nel nordovest della Sardegna e in Campania. Residue schiarite all’estremo Sud, un po’ di sole al Nordest con schiarite che in giornata tenderanno a estendersi a gran parte del Nord. Nel pomeriggio l’instabilità associata a rovesci o temporali riguarderà ancora il medio adriatico, l’Appennino centrale e il basso Lazio e coinvolgerà anche Basilicata e la Puglia centro-settentrionale. In serata migliora al Centro, qualche locale rovescio o temporale ancora possibili in Puglia, Basilicata, in estensione anche alla Calabria tirrenica. Il caldo si smorza anche in gran parte del Centro-sud fatta eccezione per le regioni ioniche dove avremo residui picchi fino ai 37-39 gradi. Giornata ventosa sull’alto Adriatico e in gran parte del Centro-sud.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata nel complesso più tranquilla e soleggiata al mattino qualche rovescio ancora possibile sulla Calabria meridionale, nubi sparse al Nordovest e prevalenza di sole altrove. Nel pomeriggio qualche breve rovescio o temporale potrà tornare a svilupparsi sulle Alpi centro-orientali. Qualche nuvola innocua in più anche al Nordest con velature in estensione fino al Centro. Temperature massime in sensibile calo anche sul settore ionico, in rialzo ma con caldo sopportabile in Emilia Romagna, gran parte del Centro e ovest della Sardegna. Venti settentrionali ancora moderati su medio e basso adriatico, Puglia alto Ionio e Canale di Sicilia.

