Mercoledì ancora piogge e qualche temporale

Italia alle prese con la decima perturbazione del mese con le sue piogge che mercoledì interesseranno soprattutto il Nordest e le regioni centrali, mentre domani tenderanno concentrarsi nelle zone interne peninsulari. La massa d’aria più fresca che accompagna questa perturbazione favorisce un temporaneo calo delle temperature dapprima al Nord-Est e poi anche al Centro-Sud. Per l’ultima parte della settimana si conferma una tendenza al miglioramento: la rimonta dell’alta pressione garantirà un inizio di giugno all’insegna del tempo più stabile, e progressivamente anche più caldo, soprattutto al Nord, in Toscana e sulla Sardegna. Nel resto d’Italia rimarranno gli effetti di una circolazione ciclonica che, seppure indebolita, determinerà una locale instabilità nelle zone interne, sabato al Sud, domenica anche al Centro.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì schiarite via via più ampie all'estrtemo Nordovest e Sardegna. Nuvole sulle altre regioni con deboli piogge in esaurimento nell’est della Lombardia; piogge sparse al Nordest e in Emilia Romagna. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale in gran parte del Centro a iniziare da Toscana, Umbria, Marche. Rovesci più isolati possibili su Appennino Meridionale e Calabria Tirrenica. Temperature in calo al Nordest, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Sarà un’altra giornata ventosa in gran parte d’Italia con mari mossi o molto mossi. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 75-80).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata in prevalenza soleggiata al Nordovest, all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori. Nuvolosità irregolare e variabile altrove con qualche pioggia inizialmente lungo il medio Adriatico.In giornata sviluppo di rovesci e qualche temporale in Abruzzo, sul Lazio centro-meridionale e nelle zone interne delle regioni meridionali: fenomeni meno probabili su Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti in attenuazione.

Foto iStock/Getty Images