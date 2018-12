Martedì tregua: clima gelido al Centro-Nord

La perturbazione che ha attraversato tutta la Penisola (la nr. 7 del mese) abbandonerà martedì l’Italia diretta verso la Grecia e la Turchia. Seguirà quindi un generale ma temporaneo miglioramento del tempo; le schiarite al Nord hanno dato luogo alla formazione di nebbie e gelate diffuse. Un’altra perturbazione atlantica (la nr. 8) raggiungerà già mercoledì le regioni del Nord, portando nuove precipitazioni a iniziare dal Nord-Ovest, dove tra sera e notte saranno possibili delle nevicate anche in pianura. La nuvolosità a fine giornata si estenderà anche al Centro e in Sardegna, con rischio di temporali nella notte nel versante tirrenico. Il Sud risentirà solo marginalmente del passaggio della perturbazione, che giovedì darà i suoi ultimi effetti su Lazio, Campania ed estremo Nord-Est.

Previsioni meteo per martedì. Cielo in prevalenza sereno fin dal mattino al Nord, lungo il versante tirrenico, su Marche, Abruzzo e in Sardegnama con nebbie sulla Val Padana centro-occidentale, soltanto in parziale diradamento nel corso della giornata. Al mattino ancora nuvoloso nel resto d’Italia con le ultime locali precipitazioni nel sud della Puglia. In serata schiarite sempre più ampie in tutto il Sud e sulla Sicilia. Qualche velatura in serata al Nord-Ovest e nuvolosità in aumento tra Liguria e basso Piemonte. Tra sera e notte si intensifica la nebbia tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Temperature massime in calo al Sud, in Sicilia e nelle aree nebbiose del Nord, in rialzo al Centro, a eccezione delle aree nebbiose. Ventoso per venti di Tramontana e Maestrale al Centro-Sud e in Sicilia. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA tra 85 e 90).



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di martedì le seguenti criticità:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Foto Ansa

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvolosità in aumento al Nord, compatta fin dal mattino al Nord-Ovest, in estensione dal pomeriggio al Centro e alla Sardegna, la sera al Sud. Da metà giornata prime deboli precipitazioni sparse in estensione dalla Liguria alle restanti regioni di Nord-Ovest, nevose fino a quote di bassa collina (300-500 metri), in pianura in prevalenza pioggia o, al più, pioggia mista neve. In serata e nella prima parte della notte intensificazione delle precipitazioni con possibile neve a tratti fino in pianura su Piemonte, ovest della Lombardia ed estremo ovest dell’Emilia. Nel frattempo le nevicate si estenderanno fino al fondovalle in Trentino Alto Adige. In serata prime piogge in arrivo su Toscana e nord-ovest Sardegna, in estensione nella notte a Lazio, Umbria, Romagna e coste dell’alto Adriatico. Temperature minime in calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord. Massime in diminuzione al Nord e sulla Toscana, in lieve aumento nel resto del Paese.