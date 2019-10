Martedì tornano le piogge

Domenica tempo ancora stabile ma con nuvolosità in aumento al Centro-nord e deboli piogge sulla Liguria. La situazione cambierà da martedì per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali, modesti annuvolamenti sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale. Cielo nuvoloso sulla Toscana e al Nord. Nel corso della giornata deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, specie sul settore centrale della regione. In tarda sera deboli piogge in arrivo anche su Piemonte orientale e ovest della Lombardia. Temperature senza grosse variazioni. Venti moderati di Scirocco sui bacini di Ponente, deboli al Sud e sull’Adriatico. Martedì rovesci e temporali al Nordovest, localmente di forte intensità su Liguria, alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Piogge sparse anche a carattere di rovescio sul resto del Nord, Toscana, Umbria Lazio e Sardegna. Graduale aumento delle nuvole nel resto del Centro e in Campania, ancora in prevalenza soleggiato nel resto del Sud peninsulare. Temperature in calo nelle zone investite dal maltempo, stazionarie e sopra la media nel resto d’Italia.Venti in deciso rinforzo, in particolare lo Scirocco sul Tirreno e sull’alto Adriatico e venti occidentali sulla Sardegna. Giornata un po’ ventosa anche in Pianura Padana.

Foto iStock/Getty Images