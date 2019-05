Martedì temporaneo miglioramento

L’intensa perturbazione di stampo invernale transita sull’Italia tra domenica e lunedì, nelle prossime ore abbandonerà il nostro Paese e martedì, grazie anche a una temporanea rimonta dell’alta pressione, il tempo diverrà per lo più soleggiato e più mite su tutte le regioni. Tuttavia, nel corso della giornata di mercoledì una nuova perturbazione atlantica (la n. 4 di maggio) riporterà un po’ di piogge al Nord e marginalmente in Toscana, ma in un contesto di correnti meridionali relativamente miti che, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, daranno origine a un sensibile aumento delle temperature. Giovedì la perturbazione scivolerà sul Centro Italia con conseguente peggioramento del tempo mentre un miglioramento è atteso al Nord salvo una residua instabilità nel Nordest. Venerdì si preannuncia una giornata di bel tempo da Nord a Sud, ma nel fine settimana l’ennesima perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il nostro Paese.

Previsioni meteo per martedì.Generale miglioramento del tempo in tutta Italia, con prevalenza di sole in tutte le regioni, salvo residui addensamenti al mattino tra la Calabria meridionale e il nord della Sicilia e un po’ di nuvole passeggere in giornata per lo più modeste. In serata graduale aumento delle nubi al Nord-Ovest con isolate piogge possibili sulla Liguria centrale e a ridosso delle Alpi occidentali con limite della neve intorno a 1900-2000 metri. Temperature in rialzo e clima ovunque più mite. Si attenua il vento al Centro-Sud, salvo ancora un moderato Maestrale su basso Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia; venti di Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure.

Foto iStock-Getty Images





Previsioni meteo per mercoledì. Molto nuvoloso o coperto sulle regioni settentrionali con piogge sparse già al mattino dal Nord-Ovest in successiva estensione nel pomeriggio al Nord-Est. Precipitazioni a tratti anche di moderata intensità. Limite della neve sulle Alpi intorno a 1800-2000 metri, fino a 1600-1700 metri tra alto Piemonte e Lombardia. Molte nubi anche in Toscana con isolate piogge possibili nel nord della regione. Sul resto d’Italia tempo asciutto e inizialmente abbastanza soleggiato ma con nuvolosità variabile in intensificazione graduale a iniziare dal Centro e dalla Sardegna. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest per lo più in rialzo altrove, più sensibile in Sardegna dove toccheremo punte anche vicine ai 25 °C per effetto di un rinforzo dei venti di Scirocco che coinvolgerà anche il Tirreno occidentale e il Mar Ligure.