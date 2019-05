Martedì tempo instabile al Centro-sud

La perturbazione numero 5 di maggio, responsabile in queste ore di molte piogge, venti in intensificazione e ingresso di aria più fredda con temperature in calo anche sensibile, ha dato vita ad una vasta e intensa circolazione di bassa pressione la quale, alimentata martedì da un nuovo impulso di aria fredda proveniente dal Nord Europa, rimarrà nei pressi della nostra Penisola anche per gran parte di questa settimana. Ci attendono quindi altri giorni con tempo tra il variabile e l’instabile, specie al Centro-sud, e con un clima fresco per la stagione. Da mercoledì le temperature torneranno a salire ma già venerdì potrebbe arrivare da ovest una nuova perturbazione con tempo in peggioramento al Nordovest e sulle Alpi.

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di nuvole e tempo instabile al Sud, con rischio di rovesci o temporali; temporali più isolati possibili anche in Sicilia e nel sud della Sardegna. Molte nuvole anche al Centro con alcune locali precipitazioni, nevose in Appennino oltre i 1200-1400 metri. Possibili locali temporali nel sud del Lazio. Al Nord nuvolosità variabile con delle aperture su parte del Nordovest, possibili locali precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, Prealpi tra Lombardia e Veneto, Liguria e Alpi occidentali, nevose soltanto a quote elevate. Temperature per lo più in ulteriore calo, con valori spesso sotto le medie stagionali. Venti fino a moderati settentrionali su Alpi e pianure adiacenti, alto Adriatico, gran parte del Centro e nelle Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Insisteranno molte nuvole in gran parte dell’Italia ma ancora con qualche schiarita che interesserà l’estremo Nordovest. Nel corso della giornata saranno possibili locali piogge o temporali su alto Adriatico, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole. Temperature in leggera risalita, specialmente lungo il versante adriatico e sulle Alpi centro-orientali. Venti in parziale attenuazione.

Foto Ansa