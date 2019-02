Martedì sole sull'Italia: clima eccezionalmente mite al Centro-Nord

Tra martedì e giovedì tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ma con un rinforzo mercoledì di venti freddi settentrionali sul medio Adriatico e al Sud. Il clima risulterà invece particolarmente mite al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, dove si toccheranno punte di 20 gradi: si tratta di valori fino a 6-8 gradi superiori alle medie stagionali. Sulle Alpi lo zero termico si manterrà oltre i 3000 metri. Nella giornata di venerdì una perturbazione molto debole in arrivo da nord-ovest determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità soprattutto sulle regioni peninsulari e al Nord-Est senza fenomeni di rilievo.

Previsioni meteo per martedì. Martedì cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle Isole, qualche velatura in più in transito al Centro-Nord, a tratti compatta su Nord-Est, Emilia e Liguria. A fine giornata moderato aumento delle nuvole al Sud peninsulare. Temperature in aumento quasi ovunque, più marcato sul versante adriatico. Clima diurno molto mite per il periodo al Centro-Nord. Venti da moderati a localmente forti di Maestrale su Molise e al Sud, orientali nel Canale di Sardegna. Possibili locali rinforzi anche su est Alpi e Appennino settentrionale

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì tempo in prevalenza soleggiato con la presenza di nuvolosità di rilievo soltanto in Calabria, dove non si esclude qualche pioggia al mattino nel Reggino. A inizio giornata qualche banco di nebbia sulle coste venete in rapido dissolvimento ma di nuovo in formazione nel corso della notte successiva. Temperature in ulteriore aumento su regioni tirreniche e isole maggiori, in calo sul medio-basso versante adriatico a causa del rinforzo dei venti più freddi settentrionali, intensi specialmente su canale d’Otranto e Ionio. Da segnalare anche un moderato Maestrale sulle Isole maggiori.

Foto iStock/Getty Images