Martedì sole e caldo al Centro-Sud, più instabile al Nord specialmente sui rilievi

Nei prossimi giorni temperature in aumento, specie al Centro-Sud e Isole, a causa delle calde correnti sciroccali che favoriranno la graduale risalita di aria sahariana, determinando così una nuova ondata di calore, con valori diffusamente prossimi a 35-36 gradi e localmente vicini ai 40 gradi. Nel Nord Italia, invece, aumenterà l’instabilità, perché le correnti atlantiche in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale riusciranno a infiltrarsi sulle regioni settentrionali, favorendo lo sviluppo di temporali, oltre che sulle Alpi, anche in Valpadana; a causa delle correnti fresche anche le temperature rimarranno più basse che nel resto del Paese. I temporali che si svilupperanno al Nord saranno più diffusi e insistenti tra mercoledì e giovedì a causa del transito di una veloce perturbazione (la n. 2 di agosto) che coinvolgerà più marginalmente, anche Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo sulle Alpi. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord: isolati rovesci e temporali sulle Alpi, con possibili locali sconfinamenti sulle pianure del Piemonte e, in serata, anche della Lombardia. Temperature massime quasi ovunque in aumento, specie Centro-Sud e sulle Isole. Venti di scirocco in leggero rinforzo. Mossi i mari intorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo in generale nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi; possibili temporali isolati anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e in Liguria. Ancora prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord, in crescita invece al Sud e Isole.

