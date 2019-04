Martedì sera prime piogge al Nord: da mercoledì nuova fase di maltempo

Martedì prime avvisaglie di una perturbazione che nella parte centrale della settimana caratterizzerà il tempo in gran parte d’Italia. Nel corso della giornata quindi nubi in aumento in quasi tutte le regioni, con le prime piogge a iniziare dalle Alpi con neve a quote alte e dalle Isole maggiori, tra sera e notte anche localmente in pianura al Nord, in Liguria e in Toscana. Tra mercoledì e giovedì una fase di maltempo investirà gradualmente tutto il nostro Paese con piogge anche di forte intensità e, giovedì, numerosi temporali. Sono previste anche abbondanti nevicate sulle Alpi e venti in intensificazione. Venerdì tempo in miglioramento in gran parte del Centro-Nord, con la coda della perturbazione che potrà interessare ancora le regioni meridionali.

Previsioni meteo per martedì. Martedì nuvolosità in graduale aumento in gran parte del Paese, con le nubi più compatte in Sicilia e, nella seconda parte della giornata, anche in Sardegna e al Nordovest. Dal pomeriggio prime precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali e sull’alto Piemonte con neve oltre 2000 metri, piogge sparse anche in Sicilia e Sardegna. Resistono maggiori schiarite all’estremo Nord-Est e in Puglia. Tra sera e notte qualche pioggia interesserà anche Lombardia, Veneto, Friuli, Levante ligure e Toscana. Temperature stazionarie o in lieve calo, con valori ancora ben oltre la norma al Centro-Nord. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino piogge e rovesci su Toscana, Umbria e Lazio. Piogge più isolate anche al Nord e in Campania, deboli nevicate sulle Alpi intorno a 1500 metri. Nel pomeriggio le piogge, seppure intermittenti, si fanno più diffuse su molte regioni, tranne Abruzzo, Molise e l’estremo Sud. Dalla serata rovesci anche di forte intensità al Nord-Ovest, con possibili temporali in Liguria, nevicate più intense sulle Alpi lombarde e occidentali, dai 1300-1500 metri. Temperature in netto calo nei valori massimi, tranne all’estremo Sud, venti meridionali in graduale rinforzo a iniziare dai mari di Ponente.

Foto iStock/Getty Images