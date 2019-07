Martedì rovesci e temporali all'estremo Sud

La perturbazione (la n.5 di luglio) ha raggiunto le nostre regioni meridionali, dove nel corso delle prossime ore porterà rovesci e temporali. In serata il sistema perturbato si allontanerà verso la Grecia. Da mercoledì un debole campo di alta pressione tornerà a espandersi sopra la nostra Penisola; avremo giornate caratterizzate da tempo abbastanza soleggiato, specialmente al Centro-Sud e sulle Isole, con qualche temporale sulle Alpi, occasionalmente anche intorno all’Appennino. Possibili brevi episodi anche sulle pianure del Nord, in particolare fra giovedì e sabato. Le temperature già martedì risaliranno al Centro-Nord e mercoledì anche al Sud, portandosi così su valori in linea con le medie stagionali. Dal prossimo fine settimana l’alta pressione tenderà a espandersi più decisamente verso l’Italia, determinando condizioni di tempo sempre più stabile e un sensibile aumento delle temperature che, soprattutto durante la prossima settimana, si riporteranno su valori ben oltre la media stagionale. È questo l’inizio di una nuova ondata di caldo che probabilmente durerà per tutta la prossima settimana. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì. Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord, con un po’ di nuvole e qualche rovescio residuo, soprattutto al mattino, solo in Abruzzo e Molise. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: rovesci e temporali sparsi, a tratti anche intensi, insisteranno maggiormente sulla Calabria, nel sud della Puglia e sulla Sicilia. Occasionali rovesci nel Cagliaritano. Nel corso del pomeriggio al Sud il tempo migliorerà su tutte le regioni. La sera qualche pioggia residua soltanto sui rilievi del nord della Sicilia. Giornata ventosa al Centro-Sud per venti in prevalenza da nord o nordest. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio al Centro-Sud (IdA 80-85), alto al Nord (IdA 90).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata all’insegna del sole su gran parte del nostro Paese. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale isolato sulle Alpi centro-orientali. Temperature in generale rialzo, più sensibile al Sud: valori in generale vicini alle medie stagionali. Venti in indebolimento.

