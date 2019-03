Martedì qualche pioggia con calo termico al Centro-Sud

Un fronte freddo arrivato dal Nord Europa, accompagnato da un rinforzo dei venti settentrionali, sta determinando un sensibile abbassamento delle temperature che nelle prossime ore si estenderà anche al Centro e al Sud. Si tratta della perturbazione nr. 6 del mese, che fino a mercoledì insisterà sulle regioni centro-meridionali, con piogge sparse e qualche temporale, specie mercoledì nelle isole. Da giovedì, invece, l’Anticiclone delle Azzorre in espansione verso l’Europa estenderà la sua influenza anche alle nostre regioni, soprattutto quelle centro-settentrionali, dove il tempo sarà quindi stabile con temperature in aumento, con valori che si riporteranno al di sopra delle medie: punte anche oltre 20 gradi, clima pienamente primaverile. Le regioni meridionali e le isole saranno invece esposte ancora a correnti più instabili, che determineranno annuvolamenti accompagnati da qualche pioggia o rovescio che interesserà in prevalenza le due isole maggiori.

Previsioni meteo per martedì. Martedì schiarite in gran parte del Nord, in estensione nel pomeriggio anche alle Venezie. Nuvole più insistenti in Romagna con residue piogge e nevicate oltre 700-800 metri di quota in esaurimento nel pomeriggio. Iniziali schiarite sul basso Tirreno e nelle Isole: nubi nel resto del Paese, più compatte e accompagnate da piogge sparse tra Umbria e Marche. Possibili rovesci isolati anche su bassa Toscana, nel pomeriggio su Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Deboli nevicate su Marche e Abruzzo oltre 900-1200 metri. In serata locali piogge anche in Calabria dove, nella notte, non si esclude qualche temporale. Temperature massime pomeridiane in calo su gran parte del Centro-Sud, più sensibile sul medio Adriatico, in lieve rialzo sulle pianure del Nord-Est. Ancora ventoso sul medio e alto Adriatico e sull’Appennino centrale, venti moderati settentrionali anche in Liguria, Toscana e Sardegna. In prevalenza poco mossi i mari del Sud; mossi o molto mossi i mari del Centro-Nord e il Canale di Sicilia. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto al Centro-Nord (IdA da 80 a 90), più basso al Sud (IdA pari a 70).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata soleggiata al Nord, poche nubi anche in Toscana. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia con locali piogge al mattino al Sud e in Sicilia: isolate nevicate intorno ai 1200 metri su Appennino abruzzese e molisano. Dal pomeriggio piogge in graduale esaurimento nel settore peninsulare, possibili rovesci o temporali sulla Sicilia centro-occidentale. Prime locali piogge nel sud-est della Sardegna, dove tra sera e notte sarà possibile anche qualche rovescio o temporale. Temperature in ulteriore calo in Abruzzo, al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo in Emilia Romagna e nel resto del Centro. Venti moderati da nord-est al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, di Tramontana sul mar Ligure, ventilato per venti orientali anche sulla bassa Val Padana.

