Martedì poche piogge residue al Sud e medio Adriatico

Martedì la perturbazione responsabile del matlempo delle ultime ore andrà temporaneamente allontanandosi, con il centro che si porterà tra Marocco e Algeria. Da questa posizione determinerà poche precipitazioni al Sud e nelle Isole e richiamerà sull’Italia intensi venti orientali, con temporaneo afflusso di aria fredda dai Balcani verso la Val Padana e il medio Adriatico. In queste zone vivremo quindi una breve fase dal clima invernale e, complici i rasserenamenti, al Nord mercoledì e giovedì all’alba saranno probabili le prime gelate anche in pianura. Nel frattempo, nella seconda parte della settimana, la depressione si muoverà nuovamente verso le regioni centro-meridionali, causando un peggioramento del tempo: mercoledì sulla Sardegna, tra giovedì e venerdì nel resto del Centrosud.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino schiarite anche ampie al Nord-Est, nel settore ligure e del basso Tirreno. Nuvole irregolari altrove, più compatte e associate a qualche pioggia sporadica su basso Lazio, Abruzzo, Gargano ed est della Sardegna. Nella seconda parte della giornata brevi piogge o isolati rovesci nel versante ionico della Calabria e della Sicilia e sulla Sardegna orientale. Nuvole in graduale attenuazione anche al Nord-Ovest e nel resto del settore peninsulare. Temperature in calo al Nord e in gran parte della Penisola, specie sul versante adriatico, per effetto di intensi e freddi venti orientali.

Previsioni meteo per mercoledì. Peggiora in maniera sensibile in Sardegna specie dal pomeriggio con piogge e locali intensi rovesci o temporali. In giornata nubi in aumento anche sulla Sicilia con qualche debole e locale pioggia. Un po’ di nubi sparse irregolari senza fenomeni nell’estremo Nordovest, in Emilia Romagna e regioni adriatiche del Centro-sud. Ben soleggiato con cielo in prevalenza sereno nel resto d’Italia. Temperature in calo di qualche grado al Centro-sud con un po’ di freddo anche di pomeriggio al Nord e regioni adriatiche. Giornata ventosa su alto Adriatico, Liguria e gran parte del Centro-sud per venti di Tramontana in Liguria e da est o nordest altrove.

Foto iStock/Getty Images