Martedì migliora: qualche pioggia o temporale al Nord-Est e nelle zone interne del Centro

Martedì tempo in parziale miglioramento grazie al progressivo allontanamento del vortice depressionario responsabile dell’ultima ondata di maltempo: quindi ci attende una giornata tra sole e nuvole, con instabilità residua soprattutto sulle regioni nord-orientali e nelle zone interne del Centro. Nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, non sono attese nuove perturbazioni; tuttavia, l’assenza di una struttura di alta pressione non consentirà un efficace ripristino di condizioni di bel tempo, favorendo ancora un po’ di instabilità soprattutto al Centro-Nord, dove saranno possibili locali temporali. Nell’ultima parte della settimana tendenza a un’instabilità più diffusa, sabato al Nord e nelle zone interne del Centro, domenica anche al Sud, che verrà raggiunto da una perturbazione in risalita dal Nord Africa.

Previisoni meteo per martedì. Martedì nuvolosità variabile con schiarite più ampie sulle Isole, all’estremo Sud e sulle pianure del Nord-Ovest. Al mattino qualche pioggia sul Friuli Venezia Giulia, In giornata possibili rovesci o brevi temporali in Umbria, nelle zone interne del Lazio, sulla Lombardia orientale, su Veneto e Trentino. Temperature massime in crescita, in particolare al Nord-Ovest e in Sardegna. Ventilato per libeccio sui mari occidentali. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi e Prealpi orientali, Pianura Padana centro-orientale e zone interne del Centro. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulla Sicilia, accompagnato da deboli piogge la sera sul centro-ovest dell’Isola. Venti deboli. Temperature in ulteriore leggero aumento ovunque.

