Martedì maltempo al Sud

L’intensa perturbazione (la n.5 di luglio), che ha riportato il maltempo su molte zone del Centro-Nord, martedì si concentrerà sulle regioni meridionali, dove porterà molte nuvole e temporali diffusi, con il rischio anche di piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento. I giorni successivi saranno caratterizzati dallo scorrere di umide correnti occidentali: il tempo sarà quindi caratterizzato da passaggi nuvolosi alternati a schiarite anche ampie, con la possibilità che un po’ di instabilità favorisca la formazione di improvvisi temporali pomeridiani soprattutto su Alpi e Appennino, più saltuariamente le pianure del Nord, in particolare nella giornata di giovedì. Le temperature già martedì risaliranno al Centronord e mercoledì anche al Sud portandosi su valori in linea con le medie stagionali. Nessuna ondata di caldo intenso è infatti prevista almeno fino al prossimo fine settimana, quindi intorno al 20-21 di luglio. Le temperature sembrano però essere destinate ad aumentare nell’ultima parte del mese.

Previsioni meteo per martedì. Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord, con un po’ di nuvole e qualche rovescio residuo solo in Abruzzo e Molise. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: rovesci e temporali sparsi, a tratti anche intensi, su tutte le regioni meridionali; a carattere più isolato, e solo al mattino, possibile qualche pioggia anche nel sud della Sardegna. Temperature in sensibile rialzo su gran parte del Centro-Nord, in calo invece al Sud. Giornata ventosa al Centro-Sud per venti in prevalenza da nord. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio al Centro-Sud (IdA 75-85), alto al Nord (IdA 90).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nord: tra pomeriggio e sera isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia: solo sull’Appennino Calabro-Lucano è possibile qualche breve acquazzone pomeridiano. Temperature massime in sensibile rialzo al Sud, quasi invariate altrove: valori in generale vicini alle medie stagionali.

Foto iStock/Getty images