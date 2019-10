Martedì maltempo al Centro-nord

Nelle prossime ore, seppur lentamente, il tempo sull’Italia è destinato a peggiorare per l’arrivo di una perturbazione atlantica, la n. 5 di questo mese. Martedì porterà maltempo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e marginalmente sulla Sicilia: sono attese piogge localmente intense o associate a forti temporali; il tutto sarà anche accompagnato da un rinforzo dei venti, specie sui mari di ponente e sull’alto adriatico. Mercoledì la perturbazione, prima di allontanarsi verso levante, determinerà ancora una locale instabilità al Sud. L’aria più fresca che la seguirà entro mercoledì ridimensionerà ovunque le temperature elevate di questi giorni. Seguiranno un paio di giorni con tempo stabile, in gran parte soleggiato e con temperature vicine alle medie stagionali. Nel prossimo fine settimana una nuova perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia, seguiranno in merito aggiornamenti e dettagli.

Previsioni meteo per martedì. Rovesci e temporali inizialmente al Nord-Ovest e in Sardegna, localmente di forte intensità su Liguria, alto Piemonte ed estremo ovest della Lombardia; piogge deboli e isolate in Toscana e Triveneto. Nel pomeriggio pioverà in gran parte del Nord, con fenomeni meno probabili lungo le coste adriatiche e sull’Emilia centrale, in Toscana, Umbria occidentale, Lazio, Sardegna e Sicilia sud-occidentale; possibili temporali tra Liguria e Toscana. In serata il maltempo si intensificherà al Nord-Est e sul Lazio. Su regioni centrali adriatiche, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria tempo soleggiato. Temperature in calo su Alpi, Nordovest e Sardegna, stazionarie e ancora sopra la media nel resto d’Italia. Sarà una giornata ventosa sui mari di ponente e sull’alto Adriatico; locali rinforzi anche in Pianura Padana.

Previsioni meteo per mercoledì. La perturbazione tenderà rapidamente ad allontanarsi dall'Italia muovendosi verso est, di conseguenza il tempo migliorerà su gran parte del Centro-nord e sulla Sardegna. Segnaliamo qualche annuvolamento sparso sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia accompagnato da locali e brevi piovaschi più probabili tra Calabria tirrenica e Sicilia orientale. Venti in attenuazione e temperature in calo nei valori mattutini al Nord e sulla Sardegna, nei valori massimi diurni al Sud.

Foto iStock/Getty Images