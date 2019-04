Martedì di maltempo al Centro-nord

Nella giornata di martedì la parte più attiva della perturbazione giunta sull’Italia (la nr. 5 del mese) darà luogo a condizioni di maltempo con piogge anche forti e temporali che tenderanno a concentrarsi al Centro-Nord. I venti restano sostenuti, in particolare lo Scirocco soffierà ancora con forte intensità su Adriatico e Ionio. Inoltre, i venti in risalita dal Nord Africa riusciranno a trasportare sulle nostre regioni un significativo carico di polvere sahariana, velando i cieli e “sporcando” la pioggia. Mercoledì il tempo migliorerà al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali verranno raggiunte da un’altra perturbazione (la nr. 6) che lascerà alle proprie spalle condizioni di instabilità al Nord anche nella giornata di giovedì.

Previsioni meteo per martedì. Piogge sparse e insistenti, anche a carattere di rovescio o temporale al Nord, con limite delle nevicate decisamente elevato, almeno oltre i 1700-2000 metri. Tempo instabile anche su gran parte del Centro e in Sardegna con nuvolosità variabile associata anche a rovesci o temporali intermittenti. Tempo migliore al Sud, con maggiori schiarite in Calabria e Sicilia; non si escludono locali e brevi rovesci o temporali in Campania e nel nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, in aumento altrove; ancora punte anche oltre i 25 gradi nel nord della Sicilia. Venti di Scirocco ancora da moderati a tratti forti sull’Adriatico e sull’alto Ionio, in attenuazione altrove.

Previsioni meteo per mercoledì. Bel tempo con ampie schiarite su gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, con temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Possibili brevi temporali pomeridiani nell'interno della Sardegna e nell'Appennino marchigiano. Poche nubi anche in Emilia Romagna, nuvoloso sul resto del Nord con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente forti specie verso sera su alto Piemonte e nel nord-ovest della Lombardia. Venti di Scirocco ancora moderati su Adriatico e Ionio.

Foto: iStock/Getty Images