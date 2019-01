Maltempo su medio Adriatico, Sud e Isole: pioggia, freddo e vento forte

L’aria fredda affluita nel Mediterraneo al seguito della perturbazione numero 9 di gennaio ha dato origine a un intenso vortice ciclonico centrato tra le due Isole maggiori. Da questa posizione,tra giovedì e venerdì alimenterà il maltempo sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole, attivando anche venti molto intensi. Torna il sereno, invece, al Nord; migliora anche nelle regioni centrali tirreniche.

Sabato pochi strascichi solo all'estremo Sud: vivremo quindi una fase in generale più stabile e più soleggiata anche al Centro. Domenica, nella seconda parte della giornata, una nuova perturbazione in arrivo da ovest raggiungerà l’Italia con i primi effetti tra pomeriggio e sera su Alpi e pianure adiacenti, in Sardegna e nel settore tirrenico.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo in rapido miglioramento al Nord e in Toscana, con cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia, ma con parziali schiarite anche in Umbria e Lazio.

Piogge e rovesci sparsi sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, con possibilità di locali temporali. Nevicate sull’Appennino centrale tra i 600 e gli 800 metri, quota neve intorno ai 900-1.000 metri al Sud e nelle Isole. Temperature massime in netto rialzo al Nord, stabili o in lieve diminuzione nel resto d’Italia.

Giornata ventosa. Si segnalano in particolare forti venti di Bora sull’alto Adriatico, di Tramontana e Grecale su Liguria, Toscana, Tirreno e Sardegna, occidentali in Sicilia. Le raffiche potranno raggiungere gli 80–100 km/h . Mari molto mossi o agitati con onde anche oltre i 4-5 metri su mare e canale di Sardegna.

Foto iStock/Getty images





Previsioni meteo per venerdì. Sarà una giornata soleggiata con solo poche nubi al Nord, in Toscana e su gran parte di Lazio e Sardegna. Insiste una nuvolosità anche compatta nel resto dell’Italia, con piogge e rovesci più diffusi su Puglia, Calabria Ionica e nord della Sicilia.

Quota neve in calo sui rilievi di Marche e Abruzzo e sull’Appennino meridionale. Gelate diffuse al primo mattino al Nord, temperature massime in ulteriore calo nelle zone ancora interessate dal maltempo. Forti venti settentrionali su tutti i mari.