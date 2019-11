Maltempo, piogge abbondanti e vento forte

Una nuova intensa perturbazione (la numero 3 del mese di novembre) ha raggiunto la nostra Penisola, dove insisterà per qualche giorno. Tra oggi e giovedì pioverà in tutta Italia: la perturbazione porterà le sue piogge oggi soprattutto al Centro-Nord, domani in gran parte del Paese e giovedì più che altro al Sud. Nella seconda parte di giovedì, però, è previsto l'arrivo di un’altra perturbazione, che porterà nuove piogge al Nord-Ovest e, nella giornata di venerdì, soprattutto al Nordest, regioni tirreniche e Sardegna. Oggi temperature ancora decisamente miti su alto Adriatico, Emilia Romagna, settore ligure e tutto il Centro-Sud, con valori anche di 4-5 gradi sopra la norma; fresco nella norma altrove. Da domani temperature in calo anche nelle regioni centrali e meridionali.

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di tempo soleggiato in Puglia, Calabria, nord e est della Sicilia. Parziali schiarite anche lungo l’Adriatico e all'estremo Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Est, specie sul Triveneto, con rovesci e temporali anche intensi sul Friuli-Venezia Giulia. Sulle Alpi centro-orientali cadrà anche la neve, ma solo al di sopra di 1700-2000 metri. Rovesci e temporali sparsi anche su gran parte del Centro (a eccezione delle coste adriatiche), Campania e Sardegna. Fenomeni localmente forti su Toscana e Lazio.

Temperature massime in leggera diminuzione su Alpi e Nord-Ovest; stazionarie o in lieve aumento nel resto d’Italia. Venti di forte intensità in gran parte del Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino prevalenza di nuvole un po’ dappertutto con tempo instabile e precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale su pianura lombarda, Friuli Venezia Giulia, Liguria, settore tirrenico e ovest delle Isole. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento al Nord-Ovest, precipitazioni più diffuse invece tra sud-est Lombardia, Venezie e sul Sud Peninsulare. Possibilità di rovesci o temporali su Emilia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sud e Sicilia. In serata fenomeni meno diffusi che gradualmente si concentrano sul Meridione e all'estremo Nordest. Nella notte successiva non si escludono nebbie in Val Padana e nelle valli interne del Centro. Temperature in calo e venti in attenuazione, ma ancora fino a localmente forti sul Ligure e intorno alla Puglia meridionale.

