Maltempo per diversi giorni sull'Italia

Nei prossimi giorni il nostro Paese continuerà a essere attraversato da perturbazioni atlantiche. Ci aspettano dunque giornate con rischio di forte maltempo intervallate da brevi momenti di tregua.



Le previsioni meteo

Venerdì la perturbazione giunta giovedì sera determinerà l’approfondimento di un’area di bassa pressione nei pressi del Mar Ligure che richiamerà forti venti su tutti i mari e sulla Penisola. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse e insistenti su tutte le regioni settentrionali, sulla Sardegna occidentale, sulle regioni centrali tirreniche fino al nord della Campania. Le precipitazioni potranno essere abbondanti in particolare sulle aree e alpine del Nordest sul Levante ligure e sul Lazio. Neve sulle Alpi al di sopra di 1200-1400 metri circa. Sabato la perturbazione nr.4 responsabile del forte maltempo di venerdì si concentrerà soprattutto sulle regioni tirreniche e meridionali causando piogge intense e temporali. Il tutto sarà ancora accompagnato da un ventilazione a tratti intensa. Domenica questa stessa perturbazione interesserà in maniera residua l’estremo Nordest portando anche nevicate sulle Alpi orientali mentre a ovest si affaccerà un nuovo intenso sistema nuvoloso che comincerà a interessare con rovesci e temporali la Sardegna ma che gradualmente tenderà ad estendersi dapprima verso leregioni centrali tirreniche e poi su tutto il resto dell’Italia nei primi giorni della prossima settimana. Nel corso del fine settimana le temperature tenderanno a rimanere intorno alla media al Centro-nord, mentre al Sud saranno in gran parte superiori ai valori normali del periodo.

Foto iStock/Getty Images