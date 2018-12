Maltempo oggi al Sud. Domenica neve fino in pianura al Nord

Una perturbazione, associata alla formazione di un centro di bassa pressione sul Mare Ionio, nel corso della giornata interesserà soprattutto le nostre regioni meridionali, mentre al Centro-Nord si assisterà ad una breve fase di tempo più stabile. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla in sei regioni.

Il sistema perturbato è seguito da correnti di aria fredda in arrivo dall'Europa orientale. Domenica al Sud il tempo migliorerà fin dal mattino ma l’avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione determinerà un graduale peggioramento del tempo al Centro-Nord. Il peggioramento sarà più evidente tra il pomeriggio e la sera su Nord-Ovest, Toscana ed Emilia e con possibilità di neve fino a quote di pianura anche sulla val padana.

Lunedì la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud. In questa fase saranno possibili nevicate a quote molto basse su Emilia orientale, Romagna e Marche. Martedì il tempo subirà un generale miglioramento salvo gli ultimi fenomeni al primo mattino all'estremo Sud.

Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di cielo sereno al Nord, in Toscana e sull’alto Lazio. Ancora molte nubi sul resto del Paese. Piogge isolate su basso Lazio e Molise; piogge o rovesci sparsi per gran parte del giorno su bassa Campania, restanti regioni meridionali e nord della Sicilia. Nevicate fino a 600-900 m sull’Appennino meridionale. Inizio di giornata con gelate diffuse al Nord, temperature massime in calo al Centro-Sud. Venti da moderati a forti settentrionali sulle Isole e al Centro-Sud.



Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Lazio: Bacini Costieri Sud

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Molise: Litoranea Puglia: Basso Fortore, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Lazio: Aniene, Bacino del Liri Puglia: Basso Fortore, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico Umbria: Nera - Corno

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Al mattino nuvolosità in aumento al Nord, su Sardegna e Toscana; nuvolosità residua sulla Puglia e sul nord della Sicilia; deboli piogge sulla Liguria centrale, deboli nevicate su Alpi occidentali.

Nel pomeriggio schiarite al Sud e in Sicilia; locali piogge sulla Sardegna nord-occidentale; prime piogge sulla Toscana; piogge diffuse in Liguria; peggiora sul Piemonte centro-meridionale e sulla val padana centrale, con precipitazioni che, specie dalla sera, potranno risultare nevose anche in pianura.

Tra sera e notte le precipitazioni si estenderanno a tutte le regioni centrali, intensificandosi sulla Toscana, e al nord fino a Romagna e basso Veneto.

Temperature minime in calo al Centro-Sud, massime poco sopra lo zero al Nord.

Venti moderati da nord-ovest sulla Puglia; Libeccio in intensificazione sul mare di Sardegna; Scirocco in rinforzo sul Mar Ligure. tesi da nord ovest sul Salento e sull'alto Ionio, in attenuazione dalla sera.