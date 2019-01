Maltempo, freddo e neve sull'Italia

Questa sarà una settimana segnata dal maltempo di stampo invernale su molte regioni. La circolazione ciclonica attualmente posizionata sul Tirreno centrale farà sentire i suoi effetti in quasi tutto il Centro-Sud, coinvolgendo a fine giornata marginalmente anche il Nord-Est. Nel frattempo un’altra perturbazione (la n.9) si avvicinerà dalla Francia e raggiungerà l’Italia nella giornata di mercoledì. Quest’ultima sarà responsabile di nevicate fino in pianura in alcune aree del Nord e a quote collinari in Sardegna e al Centro. La perturbazione sarà accompagnata da un flusso di aria fredda diretto verso il Mediterraneo e che darà luogo ad una profonda depressione in prossimità della Sardegna: questa intensa circolazione ciclonica darà luogo ad una seconda e più marcata fase di maltempo al Centro-Sud tra giovedì e sabato, mentre al Nord la situazione migliorerà rapidamente. Attenzione: giovedì il vento al Centro-Sud potrà in molti casi raggiungere e superare i 100 Km/h, con onde del mare fino a 5-6 metri.

Previsione meteo per martedì. Al Centro-Sud, in Romagna e nelle Isole cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, più intense al Centro e nel basso versante tirrenico, più scarse su Basilicata, Puglia settentrionale e Sicilia e zone ioniche. Nel corso della giornata neve su Toscana, Lazio, Umbria e Marche fino ai 200-400 metri, fino in pianura sulla Romagna e sull'est dell’Emilia. In serata e nella notte peggiora con debole neve a bassa quota anche su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Nord tempo soleggiato. Temperature massime in lieve calo al Nord e al Centro. Venti: da moderati a forti a rotazione ciclonica su mari e regioni centro-meridionali. Bora sull'alto Adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì. In mattinata deboli nevicate residue all'estremo Nordest, inizierà a nevicare tra Liguria (a tratti fino in costa) e basso Piemonte. Nel pomeriggio le nevicate si estendono al Piemonte centro-meridionale. Piogge e rovesci sparsi su Toscana, Lazio e Campania, ovest della Sicilia e Sardegna. Neve fino a 300-600 metri sulle regioni centrali, fino a 800 metri in Sardegna. In serata e nella notte nevicherà sull'Emilia. Temperature massime in lieve calo al Nord, al Sud e nelle Isole. Venti intensi occidentali sulla Sardegna e sul Tirreno centrale.

Foto iStock/Getty Images